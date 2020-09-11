2020/09/11 | 21:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، إلى منفذ باشماخ الحدودي في السليمانية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يقوم بجولة تفقدية لمنفذ باشماخ ومدينة حلبجة بالعراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يقوم بجولة تفقدية لمنفذ باشماخ ومدينة حلبجة بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).