وكيل المرجع السيستاني يوافق على اعفاء جرحى تشرين من تكاليف العلاج

2020/09/11 | 21:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت العتبة الحسينية، تكفلها بعلاج (13) حالة مرضية حرجة بعضها لجرحى تظاهرات تشرين من أهالي محافظة البصرة، وبكلفة أولية تتجاوز الـ(100) مليون دينار عراقي.



وقال معاون رئيس قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى في العتبة الحسينية أحمد رضا الخفاجي في حديث للموقع الرسمي، وتابعه "ناس" (11 أيلول 2020) إنه "بتوجيه من قبل ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، تكفلت العتبة الحسينية بعلاج (13) حالة مرضية حرجة، وذلك بإجراء العمليات الجراحية لهم وعلاجهم مجانا في مستشفى الإمام زين العابدين، (عليه السلام) التخصصي التابع للعتبة، ومركز السيدة زينب الكبرى (عليها السلام)".





وأوضح أن "بعض الحالات وصلت فعليا إلى المستشفى، والبعض الاخر ستصل خلال اليومين المقبلين".

ولفت إلى أن "البعض منهم ستجرى له عمليات حرجة معقدة حيث ستصل التكلفة الاجمالية الأولية لعلاجهم أكثر من (100) مليون دينار عراقي".

وأضاف أن "الحالات الجديدة التي تبنتها العتبة الحسينية هي حالات انسانية، وكذلك عدد من جرحى التظاهرات في البصرة"، مبينا أن "الحالات هي من محافظات بغداد ونينوى وصلاح الدين وذي قار وميسان والنجف الأشرف".

وأشار إلى أن "العتبة الحسينية المقدسة تبنت ومن خلال مجموعة مبادرات علاج عدد كبير من أبناء الشعب العراقي ومن كافة محافظات البلاد بالمجان، وذلك من خلال مستشفى الإمام زين العابدين (عليه السلام) التخصصي التابع لها، أو نقلهم للعلاج خارج العراق على نفقتها، وخاصة جرحى القوات الامنية وملبي فتوى (الدفاع الكفائي)، وجرحى التظاهرات، واصحاب الدخل المحدود، والمتعففين".

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