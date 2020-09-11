بالصور .. الكاظمي يتفقد منفذ باشماخ الحدودي في السليمانية

2020/09/11 | 21:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ صور زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمنفذ باشماخ الحدودي في السليمانية للاطلاع على سير العمل فيه./انتهى9

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