تسجيل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم كردستان

2020/09/11 | 21:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان، اليوم الجمعة ،عن تسجيل 288 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكر بيان لصحة الاقليم ان الإصابات الجديدة بالفيروس توزعت كما يلي: أربيل 142، السليمانية 88، كرميان 33، رابرين 34، دهوك 259، حلبجة 32.وبلغت حالات الشفاء في إقليم كردستان 309 حالات متوزعة في أربيل 221، سليمانية 27، كرميان 36، حلبجة 25.فيما سجلت مستشفيات إقليم كردستان 19 حالة وفاة، 6 في أربيل، 9 في السليمانية، 4 في دهوك، وبهذا يرتفع مجموع الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 35409 منها شفاء 22326، ووفاة 1308./انتهى9

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