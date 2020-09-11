دعوة لجمع ارشيف الراحل يحيى أدريس الصحفي والفني

2020/09/11 | 21:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب ودعت الأوساط الثقافية والإعلامية والفنية رائدا من رواد الابداع الثقافي والاعلامي والفني ورائد المقام العراقي الفنان الكبير يحيى أدريس ، بعد صراع طويل مع المرض، ولم يجد الرجل ، خلال فترة مرضه من إهتمام ، لا من وزارة الثقافة أو نقابة الفنانين ، والجهات المهتمة بالعمل الاعلامي والفني، ونحن إذ نعزي أهله وزملاءه […]

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