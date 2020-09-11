ذي قار تسجل 388 اصابة جديدة بكورونا  

2020/09/11 | 21:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/حيدر حسين المشرف/..اعلن مصدر طبي ، اليوم الجمعة ، عن تسجيل 388 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة .وذكر المصدر ان ” التحاليل المختبرية اكدت اصابة 388 شخصا بفيروس كورونا “.ونوه الى ان ” محافظة ذي قار سجلت منذ ظهور كورونا ولغاية اليوم 14513 اصابة بالفيروس “.

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