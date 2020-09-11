فى عيد زواجهما الأول.. أحمد فهمي يوجه رسالة لـ هنا الزاهد

2020/09/11 | 21:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/يحتفل الفنان أحمد فهمي ، اليوم 11 سبتمبر ، بعيد زواجه الأول من النجمة هنا الزاهد ، وبهذه المناسبة ، شارك فهمى جمهوره بصورة تجمعه بزوجته ، عبر حسابه على موقع انستغرام، وعلق عليها قائلا : ” كل سنة وانت طيبة يا احلى حاجة فى حياتى ..و برافو انك عارفة تروضينى..اول […]

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