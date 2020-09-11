ديالى تعلن انجاز بناء اول مدرسة نموذجية بتمويل من “الامم المتحدة”

2020/09/11 | 21:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة، عن انجاز مشروع بناء اول مدرسة نموذجية بتمويل مباشر من الامم المتحدة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبداالله الحيالي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” شركة محلي متخصصة انجزت بناء مدرسة نموذجية تتالف من 12 صف مع كافة الملحقات الادارية في بعقوبة بتمويل مباشر من قبل الامم المتحدة بكلفة تصل الى الى نحو 500 الف دولار امريكي”.

واضاف الحيالي،ان” المدرسة والتي ستستقطب المئات من الطلبة في منطقة ذات كثافة سكانية عالية تمثل اول مشروع للامم المتحدة في ديالى لدعم ملف الابنية المدرسية خاصة وان المحافظة بحاجة لبناء من 300-400 مدرسة لسد النقص في الابنية المدرسة خاصة بعدما دمر الارهاب الكثير منها خلال السنوات الماضية”.

وتعاني ديالى من ازمة في الابنية المدرسية منذ سنوات عدة ما اثر على الملف التربوي خاصة اكتظاظ الصفوف والدوام المزدوج للمدارس.

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