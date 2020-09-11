2020/09/11 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنخفاض أعداد الوفيات بكورونا وتسجيل 4254 إصابة جديدة بغداد – قصي منذر سجلت وزارة الصحة والبيئة 4254 اصابة جديدة وشفاء 3579 حالة مع 67 حالة وفاة ضمن الموقف الوبائي يوم امس.وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس انه (تم فحص 23186 في مختبرات الصحة العامة ، حيث تم تسجيل 4254 اصابة جديدة […]

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