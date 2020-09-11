إنخفاض أعداد الوفيات بكورونا وتسجيل 4254 إصابة جديدة


إنخفاض أعداد الوفيات بكورونا وتسجيل 4254 إصابة جديدة
2020/09/11 | 21:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-       إنخفاض أعداد الوفيات بكورونا وتسجيل 4254 إصابة جديدة بغداد – قصي منذر سجلت وزارة الصحة والبيئة 4254  اصابة جديدة وشفاء 3579  حالة مع 67  حالة وفاة ضمن الموقف الوبائي يوم امس.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس انه (تم فحص 23186  في مختبرات الصحة العامة ، حيث تم تسجيل 4254  اصابة جديدة […]

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