2020/09/11 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع جمعة عناد : أوقفت سرقة المال العام فإتهموني بالفساد زيارتي إلى أوكرانيا إستطلاعية وأتعهد بتعزيز قدرات الجيش عند نجاح خطط التسليح سأزور باريس في محاولة لأستيراد أنظمة دفاع جوي حديثة بغداد – الزمان تعهد وزير الدفاع جمعة عناد ، بإعادة هيبة المؤسسة العسكرية في حال استكمال اجراءات خططه في تطوير […]

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