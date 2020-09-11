2020/09/11 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلان آلية ومواعيد المسابقات المحلية في العراق جثير: سنستعد بشكل أكبر بعد تأجيل كأس آسيا للشباب بغداد- الزمان وصف مدرب منتخب العراق للشباب قحطان جثير تأجيل بطولة كأس آسيا للعام المقبل، بـالقرار الحكيم الذي يصب لصالح ليوث الرافدين.وقال جثير في تصريح صحفي ان تأجيل بطولة آسيا للشباب، قرار صائب كون أغلب المنتخبات تضررت جراء […]

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