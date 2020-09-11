العمل: لا توجد لدينا تخصيصات للحماية الاجتماعية وما ينشر اعلانات كاذبة

2020/09/11 | 21:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن عدم مسؤوليتها عن أية اعلانات أو منشورات على مواقع التواصل او من جهات معينة ” تفيد او توهم الناس بوجود تقديم على اعانات الحماية الاجتماعية او راتب المعين المتفرغ” وقال بيان عن الوزارة تلقت (المستقلة) نسخة منه مساء اليوم، ان هذه المنشورات “هدفها ابتزاز الناس أو كسبهم لأهداف […]

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