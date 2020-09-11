ملك البحرين يعلق على اتفاق التطبيع مع إسرائيل

2020/09/11 | 21:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الجمعة، عن تقديرهم للرئيس الأميركي دونالد ترامب لالتزامه بتحقيق السلام في المنطقة، وللمبادرة الواقعية والفريدة التي اتخذها من أجل التقارب بين البحرين وإسرائيل.

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