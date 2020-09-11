اكتشاف كنز يعود الى 19 الف سنة… آثار اقدام 17 شخصاً بينهم نساء كانوا يبثحون عن الطعام!

2020/09/11 | 21:33 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – متابعة

قام باحثون مموَّلون من “الجمعية الجغرافية الوطنية” الأميركية، بفهرسة اكتشاف نادر على بعد 14.5 كيلومتر شمـال الجبـل البركـاني المسـمى “أولدوينـيو لنغـاي” (جبل الإله).

تَمثل ذلك الاكتشـاف في أكـثر مـن 400 أثـر أقـدام أحفورية (الصورة أعـلاه) خلَّفـها بشر ساروا وركضوا عبر السهول الطينية قـبل زمن يتـراوح مـا بـين 10 آلاف و 19 ألف سنة.

وتقول رئيسة فريق الباحثين، “سينثيا ليوتكوس بيرس”، عالمة الجيولوجيا لدى “جامعة أبالاتشيان الحكومية”، إن موقع “إنغار سيرو” الذي اكتشفه “كونغو ساكاي” على ضفة بحيرة “ناترون” التنزانية، يُحفّز العلماء على “بدء النظر في أنماط السلوك الاجتماعي لدى أسلافنا من الإنسان العاقل.

وتكشف مجموعة من آثار الأقدام تلكَ عن 17 شخصًا كانوا يسيرون باتجاه الجنوب الغربي، منهم 14 امرأة بالغة -حسب اعتقاد الباحثين- ما يشير إلى فرقة تبحث عن المؤن بقيادة إحدى الإناث، ضمن تقسيم للعمل كانت تعتمده بعض مجتمعات الصيد وجمع الثمار الحديثة.

وسعيًا من الباحثين إلى إنقاذ مسارات موقع إنغار سيرو من التآكل، أجرَوا مسحًا ضوئيا لها باستخدام تقنية الأبعاد الثلاثية وأقاموا شراكة مع المسؤولين المحليين من أجل بناء سياج ومحطة عمل.

وفي انتظار إتمام ذلك، يسير ساكاي من قريته إلى الموقع في كل يوم عند شروق الشمس، حيث لا تغيب عينه عن آثار الأقدام التي اكتشفَها.

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