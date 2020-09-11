مصر والإمارات تعلقان بشأن اتفاق التطبيع بين البحرين وإسرائيل

2020/09/11 | 21:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

علقت كل من مصر والإمارات، الجمعة، بشأن التوافق حول اقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين مملكة البحرين وإسرائيل.

وكتب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تغريدة على "تويتر" تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (11 أيلول 2020)، أنه تابع باهتمام و تقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأميركية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول اقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل.

وقال الرئيس السيسي: "أثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية أتقدم بالشكر لكل القائمين علي تنفيذ هذه الخطوة التاريخية".

في غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإماراتية، هند العتيبة، في بيان على "تويتر"، اليوم الجمعة، إن "الوزارة هنأت البحرين وإسرائيل على قرارهما إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

وذكرت العتيبة، في تغريدتها، أن "الخطوة ستسهم في الاستقرار والرخاء بالمنطقة".

وأصبحت البحرين في وقت سابق الجمعة، ثاني بلد خليجي بعد الإمارات يبرم اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاق سلام جديد بين مملكة البحرين وإسرائيل، واصفا إياه بـ"الإنجاز التاريخي".

وكتب ترمب في تغريدة على "تويتر": "خطوة تاريخية جديدة اليوم! الدولتان الصديقتان العظيمتان إسرائيل ومملكة البحرين توصلتا لاتفاق سلام.



ثاني دولة عربية تعقد السلام مع إسرائيل في 30 يوما".

فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الاتفاق على التطبيع بين إسرائيل والبحرين، سيمثل "عهدا جديدا للسلام".

وتوصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبع العلاقات بين البلدين الشهر الماضي برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأعلنت الدول الثلاث أنه سيتم توقيع الاتفاق في واشنطن منتصف الشهر الحالي بحضور وفدين رسميين من كلا البلدين.

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