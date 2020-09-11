الكاظمي يعزي بوفاة الكابتن ناظم شاكر

2020/09/11 | 21:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

عزى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بوفاة نجم الكرة العراقية السابق والمدرب ناظم شاكر.

وقال الكاظمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يملؤها الحزن والأسى، نعزي أبناء شعبنا العراقي الصابر بأفول نجم وطني آخر، وبطل كبير في سمائه، الكابتن ناظم شاكر، تغمّده الباري بواسع رحمته".

وأضاف: ها هي جائحة كورونا تثلم جناح قلوب العراقيين مُجدداً في الأعزاء والأحبّة، عسى أن يكشف الرحمن غمّتها عن شعبنا المُحتسب إليه".

وأشار الكاظمي: كان الفقيد قامة رياضية بائنة، رفع اسم العراق عالياً في المحافل الدولية، وقدّم حياته متفانياً لأجل الرياضة والشباب، ولم يدّخر جهده وعطاءه في سبيل وطنه".

وتابع: نتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة لأحباء الفقيد وعائلته الكريمة، التي نحسبها بحجم العراق".

وختم الكاظمي: رحم الله الفقيد ، ونسأله جلّ وعلا الشفاء لجميع المرضى، وأن يسدد عمل المجاهدين في التصدي لها، وأن يسبغ جميل غفرانه كل ضحايا الجائحة، وأن يلهم ذويهم الصبر والإيمان".

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