ملك البحرين يؤكد على حل الدولتين بعد اتفاق التطبيع مع إسرائيل

2020/09/11 | 21:37 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة - صورة من أرشيف رويترز.القاهرة (رويترز) - قالت وكالة أنباء البحرين يوم الجمعة إن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين قائم على حل الدولتين، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وانضمت البحرين يوم الجمعة إلى الإمارات في إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.تغطية صحفية هشام عبد الخالق ومها الدهان - إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني

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