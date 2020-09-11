الكاظمي لصالح: يجب تحويل فشل ما بعد 2003 الى قصة نجاح

2020/09/11 | 21:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، في محل إقامته في مدينة السليمانية، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد الوزاري المرافق له.

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