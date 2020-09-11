مفاجأة غريبة: وجود صدأ على سطح القمر ويزداد… دلالة على الاوكسجين والماء!

2020/09/11 | 21:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – متابعة

وصل العلماء إلى مفاجأة تبدو غريبة، وجود “صدأ” على سطح القمر، بل إن هذا الصدأ يزداد.



ويعود سبب الغرابة في هذه المفاجأة إلى أن الصدأ حتى يتم، فهو بحاجة إلى عنصرين أساسيين: الماء والأوكسجين.

وأفادت شبكة “سي إن إن ” الإخبارية الأميركية، بأن العلماء توصلوا إلى وجود دليل يثبت ذلك.ففي عام 2008، دار المسبار الهندي “شاندريان1” حول القمر، وجمع بيانات أفضت إلى الكثير من الاكتشافات في السنوات التالية، بما في ذلك اكتشاف جزئيات الماء على سطحه.



وكان في المسبار تقنية، صممتها وكالة “ناسا”، بوسعها تحليل التركيب المعدني للقمر.

وعندما حلل باحثون من “ناسا” و”معهد هاواي للجيوفيزياء” بيانات المسبار، ذهلوا عندما لاحظوا إشارات عن وجود “الهيماتايت”، وهو شكل من أشكال أوكسيد الحديد المعروف باسم “الصدأ”.



وقال الباحثون إن هناك كميات كبيرة من الصخور الغنية بالحديد على القمر، لكن الصدأ لا ينتج إلا عندما يتعرض الحديد للأوكسجين والماء.

وذكرت “أبيغيل فريمان”، باحثة لدى “ناسا”: “في البداية، لم أصدق ذلك تماما، فمن المفروض ألا يكون الصدأ موجودا في القمر وفقا لظروفه”.



ولا يقتصر الأمر على خلو القمر من الهواء، بل إن سطحه مغمور بالهيدروجين الذين يتدفق من الشمس وتحمله إليه الرياح الشمسية.



وينتج الصدأ عندما يزيل الأوكسجين الإلكترونات من الحديد، لكن الهيدروجين يقوم بالعكس؛ إذ يضيف الإلكترونات، الأمر الذي يعني صعوبة تكوّن الصدأ.

وقال “شواي لي”، المؤلف الرئيس في الدراسة التي نشرت في دورية “ساينس أدفانسس”: “إنه أمر محير للغاية، فالقمر بيئة عسيرة للهيماتايت”.



وبعد أشهر من البحث المتواصل، تمكن شوان لي ومع زملائه في “ناسا”، من الوصول إلى نظرية مفادها أن الأمر يرتبط بكوكب الأرض.



ويقول هؤلاء العلماء إن الصدأ كان موجودا في جانب القمر الأقرب إلى الأرض، مما يشير إلى أنه مرتبط بطريقة ما بالأرض.

وأوضحوا أن الأرض محاطة بمجال مغناطيسي ورياح شمسية تفضي إلى تشكل ذيل مغناطسي طويل، يدخل فيه القمر لمدة 3 أيام قبل اكتماله، ويستغرق الأمر 6 أيام لعبور الذيل والخروج من الجانب الآخر.



وخلال هذه الفترة، يغمر الذيل المغناطسي القمر بالإلكترونات، وقد يستقر عليه غبار الهيماتايت، في فرضية يرى العلماء أنها يمكن أن تكون سببا لظهور الصدأ على سطح القمر.

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