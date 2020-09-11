نادي الجوية يؤجل انتخاباته ويحجب الرقم 4 من فريق الكرة بسبب وفاة ناظم شاكر

2020/09/11 | 21:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

إتخذت الهيأة الادارية لنادي القوة الجوية اليوم الجمعة (11 أيلول 2020)، عدة قرارات وذلك تخليدا لنجم المنتخب وكرة الجوية ناظم شاكر الذي توفي اليوم الجمعة .

وذكرت الادارة في بيان تلقته ( بغداد اليوم) ،إنها:" قررت تأجيل المؤتمر الانتخابي الى يوم السبت المقبل الموافق التاسع عشر من شهر ايلول الجاري بدلا من يوم غد، تخليدا للنجم الكبير ابن القوة الجوية البار المرحوم ناظم شاكر الذي وافته المنية اليوم الجمعة بسبب مضاعفات فيروس كورونا".

واضافت:" ويعلن النادي الحداد لمدة ثلاثة أيام ، وسيقام مجلس عزاء في مقر النادي اعتبارا من يوم غد السبت، ودعوة جمهور الصقور للتواجد في مقر النادي يوم غد السبت عند الساعة الثانية عشرة ظهرا حيث سيكون تشيعا مهيبا وكبيرا من مقر نادي القوة الجوية".

وأشارت الى انها: ستحجب الرقم (٤) نهائيا من فريق الكرة الاول والذي كان يرتديه الراحل وعدم ارتداءه تقديرا لمسيرته".

وكان ناظم شاكر قد توفي اليوم الجمعة، في احدى مستشفيات اربيل متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

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