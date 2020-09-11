الكاظمي ينعى الكابتن ناظم شاكر

2020/09/11 | 21:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عزى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بوفاة نجم الكرة العراقية ناظم شاكر الذي فارق الحياة اليوم الجمعة بعد إصابته بفيروس كورونا.



وقال الكاظمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (11 ايلول 2020)، إنه "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يملؤها الحزن والأسى، نعزي أبناء شعبنا العراقي الصابر بأفول نجم وطني آخر، وبطل كبير في سمائه، الكابتن ناظم شاكر، تغمّده الباري بواسع رحمته".

واضاف، "وها هي جائحة كورونا تثلم جناح قلوب العراقيين مُجدداً في الأعزاء والأحبّة، عسى أن يكشف الرحمن غمّتها عن شعبنا المُحتسب إليه".

وتابع، "كان الفقيد قامة رياضية بائنة، رفع اسم العراق عالياً في المحافل الدولية، وقدّم حياته متفانياً لأجل الرياضة والشباب، ولم يدّخر جهده وعطاءه في سبيل وطنه".

كما تقدم رئيس الوزراء "بخالص العزاء وعظيم المواساة لأحباء الفقيد وعائلته الكريمة، التي نحسبها بحجم العراق".

واختتم الكاظمي بيانه، بالقول: "رحم الله الفقيد، ونسأله جلّ وعلا الشفاء لجميع المرضى، و أن يسدد عمل المجاهدين في التصدي لها، وأن يسبغ جميل غفرانه كل ضحايا الجائحة، وأن يلهم ذويهم الصبر والإيمان".

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