جنايات النجف تحكم باعدام ثلاثة متهمين ادينوا بقتل شخص بنزاع عشائري

2020/09/11 | 21:44 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ اصدرت محكمة جنايات النجف حكما بالاعدام على ثلاثة مدانين بعد ثبوت الادلة على قتلهم شخص في ناحية العباسية .واشار مصدر امني ،الى ان " محكمة الجنايات في النجف حكمت بالاعدام على ثلاثة اشخاص بعد اقدامهم على قتل شخص في ناحية العباسية اثر نزاع عشائري سابق"./انتهى

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