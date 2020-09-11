اندلاع حريق بأحد فنادق المدينة القديمة في النجف وانباء عن وقوع اصابات

2020/09/11 | 21:44 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ اكد مصدر امني في مديرية دفاع مدني النجف على اندلاع حريق بأحد فنادق المدينة القديمة بالمحافظة تحديدا في شارع الرسول القريب من مرقد الامام علي (ع).واشار المصدر الى ان الحريق لازال مستمرا وتكافح كوادر الدفاع المدني بالمحافظة مع كوادر دفاع مدني العتبة العلوية لاخماد الحريق وهناك اصابات بين الساكنين في الفندق ./انتهى

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