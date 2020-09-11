الكاظمي يختتم زيارته الى الاقليم ويعود الى بغداد

2020/09/11 | 21:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} غادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، اقليم كردستان، متوجها الى العاصمة الاتحادية بغداد عبر مطار السليمانية الدولي.{بغداد: الفرات نيوز} غادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، اقليم كردستان، متوجها الى العاصمة الاتحادية بغداد عبر مطار السليمانية الدولي.وقال مصدر في مطارالسليمانية، في تصريح صحفي ان "الكاظمي غادر مساء اليوم، اقليم كردستان، بعد زيارة استمرت يومين لمحافظات الاقليم".ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى مدينة السليمانية، صباح اليوم الجمعة، قادما من اربيل .وأجرى الكاظمي سلسلة لقاءات مع قادة وزعماء وحكومة الاقليم كما ألتقى اليوم في السليمانية رئيس الجمهورية برهم صالح في مقر اقامة الاخير هناك كما أجرى جولة تفقدية على واقع منفذي باشماق في حلبجة مع ايران وقبله منفذ ابراهيم الخليل مع تركيا.وتركزت مباحثات رئيس الوزراء في الاقليم حل الملفات العالقة ابرزها الموازنة المالية والرواتب والنفط وادارة المنافذ والبيشمركة.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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