فرنسا: مستعدون لدعم الانتخابات العراقية فنياً ولوجستياً

2020/09/11 | 21:55 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} استقبل رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جليل عدنان خلف القائم بالأعمال الفرنسي لدى العراق جان نويل بونيو والمستشار الثاني كلويه بودرو لبحث جملة من الامور التي تتعلق بعمل المفوضية.





وذكر بيان للمفوضية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان اللقاء "استهل بترحيب رئيس المجلس بالحضور" مؤكداً على "ضرورة وأهمية هذا اللقاء في توثيق أواصر التعاون المشترك كون دولة فرنسا لها باع طويل في العملية الديمقراطية".

وتطرق رئيس المجلس "لاستعدادات مفوضية الانتخابات بهيكليتها الادارية التنظيمية الجديدة عاداً اياها مرحلة تأريخية لبناء دولة مرتكزة على اسس ديمقراطية".

واشار خلال اللقاء الى "ضرورة التعاون في دعم العملية الانتخابية من خلال فاعلية المنظمات الدولية في الرقابة والتوعية الانتخابية" داعياً اياهم "للتنسيق مع المنظات الدولية الفرنسية لتغطية الانتخابات ولاضفاء النزاهة والشفافية على العمل الانتخابي".

من جانب اخر ابدى القائم بالاعمال استعداد بلده في دعم العملية الديمقراطية فنياً ولوجستياً في التحضير للانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في حزيران ٢٠٢١، وهذا ما أكده الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته للعراق.

وختاماً أعرب رئيس المجلس عن شكره وامتنانه لهذه الزيارة المثمرة وابداء التعاون مع مفوضية الانتخابات كون تربط الدولتين علاقات ثقافية اجتماعية.





عمار المسعودي

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