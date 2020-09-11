2020/09/11 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنقاذ عائلة من إحتراق سيارة في بيجي سامراء – الزمان تمكن فريق الدفاع المدني في قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين من انقاذ عائلة مصطفى القيسي شقيق رئيس اتحاد الصحفيين في صلاح الدين عادل القيسي مع الاطفال في شارع روتانا بعد احتراق السيارة بهم واخراجهم منها جميعاً واخماد الحريق الذي تسبب في […]

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