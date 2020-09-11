2020/09/11 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تحدّد 23 أيلول موعداً لمباشرة الهيئات التدريسية سامراء – محمد صادق السامرائي حددت وزارة التربية23 من أيلول الجاري، موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس للعام الدراسي الجديد وذلك من أجل اعطاء الفرصة للملاكات التربوية في اكمال الاعمال المناطة بها من مراقبة الامتحانات العامة للمرحلة الإعدادية .وقال المكتب الإعلامي للوزارة […]

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