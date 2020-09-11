النفط يهبط بعد زيادة المعروض وارتفاع إصابات كورونا

2020/09/11 | 22:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادهبط سعر خام برنت إلى 39.80 دولارا للبرميل نتيجة زيادة المعروض من النفط بالإضافة إلى زيادة الإصابات بفيروس كورونا ببعض البلدان الاوربية والاسيوية.

وفي الساعة التاسعة ونصف مساءا بتوقيت العاصمة بغداد، سجل خام برنت 39.80 دولارا للبرميل، بنسبة انخفاض اكثر من 30 سنتا منذ بدء التداول.





وينتهي اليوم الجمعة، التداول على النفط، ويبقى العراق بحاجة كبيرة إلى ارتفاع أسعار النفط نتيجة اعتماد اقتصاده على النفط بشكل شبه كلي.





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