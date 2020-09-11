حقوق الانسان تتحدث عن عدد حالات الانتحار في العراق في 2020 واسبابها وصورها

2020/09/11 | 22:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي ان عام 2020 شهد تسجيل 298 حالة انتحار في عموم محافظات العراق حيث بلغ عدد الذكور 168 والاناث 130 حيث سجلت بغداد 68 والبصرة 39 وذي قار 33 حالة انتحار.

واضاف الغراوي في ان صور الانتحار توزعت بين استخدام السم والشنق والحرق والغرق والطلق الناري .

واضاف ان اغلب الاسباب التي دعت الى تزايد هذه الارقام هي الاثار الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والبطالة والفقر وازدياد حالات العنف الاسري والاستخدام السيئ للتكنولوجيا.

واضاف ان هذه الاوضاع تستدعي مطالبة الحكومة بمعالجة هذه الظاهرة في كافة جوانبها وانشاء مراكز للتاهيل النفسي وتشكيل فريق وطني لمكافحة ظاهرة الانتحار واطلاق حملة اعلامية لتكريس الضوء على مخاطر هذه الظاهرة وكيفية الحد منها.

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