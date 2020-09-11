جامعة ديالى تحصل على المركز الثالث في تصنيف استرالي دولي

2020/09/11 | 22:14 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / حصلت جامعة ديالى على المركز الثالث على مستوى الجامعات العراقية في تصنيف uniranking الاسترالي الدولي .وقال رئيس جامعة ديالى عبد المنعم عباس لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان جهود التدريسيين والباحثين في جامعة ديالى اثمرت على حصولها المرتبة الثالثة على مستوى الجامعات العراقية والتي جاءت بالتسلسل / 101 / بين / 200 / جامعة عربية وحلت بالمرتبة / 4921 / في تنافسها مع / 13800 / جامعة عالمية بحسب تصنيف uniranking الاسترالي الدولي الذي صدر مؤخرا في ايلول الحالي .يذكر ان التصنيف يصدر عن مؤسسة unirank الاسترالية التي تاسست عام 2005 يتميز بمراجعات وتصنيفات لجامعات 200 دولة يعتمد على الاستبيان والتدقيق في جمع المعلومات عن الجامعات العالمية عبر شبكة الانترنت ../انتهى

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