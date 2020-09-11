اكثر الانقلابات دموية حدث في اندنوسيا عام 1965 - عادل حبه

2020/09/11 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_حبه اكثر الإنقلابات دموية حدث في أندونيسيا عام 1965بقلم الكاتبة الإيرانية ألناز گرجيترجمة عادل حبهيعد انقلاب عام 1965 في إندونيسيا بلا شك أحد أكثر الأحداث دموية في تاريخ الحرب الباردة.



وقد نفذ الانقلاب الجنرال سوهارتو ضد الرئيس الدكتور أحمد سوكارنو، زعيم النضال من أجل الاستقلال في إندونيسيا ، وأول رئيس للبلاد (1945-1677) ، والمعروف باسم "أبو الأمة".



هذا الإنقلاب حدث مشابه لما حدث في غواتي ......





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