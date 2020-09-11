ماركس, الرأسمالية, والطبيعة البشرية - طلال الربيعي

#طلال_الربيعي ادناه ترجمتي ل, وتعليقاتي التوضيحية على, مقالة "مات مكمانوس" Why Conservatives Get Karl Marx Very, Very Wrong https://jacobinmag.com/2020/08/conservatives-karl-marx-jordan-peterson-ben-shapiro?fbclid=IwAR2TRFSfURrMgl5wIissStC7y8LUj4ckoox2htWICyNe8VAnms0nPv0SGUwلماذا يخطئ المحافظون بالكامل في فهم كارل ماركس مات مكمانوس أستاذ زائر للسياسة في كلية ويتمان.
وهو مؤلف كتاب The Rise of ......
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