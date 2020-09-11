حول تطبيع الإمارات مع إسرائيل - فلاح علوان

2020/09/11 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_علوان إنضمت الإمارات العربية المتحدة الدولة الخليجية، الى قائمة الدول التي "تطبّع" العلاقات مع إسرائيل وتقيم علاقات مباشرة علنية معها الى جانب مصر والأردن.



إن تعبير " تطبيع" هو تعبير منحوت بعناية لإخفاء المعنى الحقيقي للعلاقة مع إسرائيل، فالتطبيع هو جعل العلاقة طبيعية، وهذا يتطلب وجود وضع غير طبيعي بين طرفين، سرعان ما يتطبع بعدها ويتوازن ما بينهما.



غير أن المعنى الحقيقي "للتطبيع" هو الدخول تحت جناح ......





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