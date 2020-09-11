عراقي يخلد أجساد الحيوانات.. تحنيط وزخرفة ومواهب أخرى

2020/09/11 | 22:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار – ناس

يقلب حيواناته بيده، وهو يشير إلى قصة كل منهما، والظروف التي رافقت عملية تحنيطها، فالهوس بالحيوانات، والموهبة الاستثنائية، جعلت من الشاب حسن نعيم، بارعاً في ممارسة هذا الفن. في غرفة متواضعة، لا تتجاوز الـ3 أمتار، حيث تقبع كل أفكاره ومشاريعه وأعماله التي يقضي وقته في العمل من أجل إنجازها، يقيم الشاب حسن نعيم، بشكل متواضع، ويسعى لإيجاد فرصة مناسبة في مشاريع كبيرة يحظى بها متحديا الظروف القاسية التي يعيشها.

حسن نعيم (28 عاما) مواليد قضاء الشطرة، شمالي الناصرية، لديه هوس في تحنيط الحيوانات، ويملك موهبة إستثنائية في ذلك، كما أنه يبرع في الرسم والزخرفة والحرق على الجلد وعمل الديكورات، على الرغم من أنه خريج كلية الزراعة.

رحلة البداية

يقول حسن، أنه "بدأ بعمل التحنيط على يد إستاذ التحنيط سامان رستم، حيث كانت جامعة بغداد، متمثلة بقسم الدراسات والبحوت ومتحف التاريخ الحضاري قد أقامت ندوات وورش تدريبية في كلية الزراعة بجامعة سومر بمحافظة ذي قار، منها ورشة عمل تحنيط الحيوانات وتصبير الحشرات".

يضيف، حسن خلال حديث لـ"ناس"، "تعلمت أساسيات فن التحنيط والتصبير، وبعد فترة بدأت العمل بهذا الفن حينما كنت في المرحلة الثانية من دراستي في الجامعة وفي المرحلة الرابعة، قام الأستاذ مصطفى الفياض وهو تدريسي في الجامعة، بأخذي مع مجموعة من الطلبة لمتحف التاريخ الحضاري في البصرة لتطوير فن التحنيط والتصبير لدينا".

ويتابع،"بعدها تم كتابة بحث تخرج عن فن التحنيط القديم والحديث بإشراف الفياض وبعد تخرجي من الجامعة قمت بتطوير نفسي وتمكنت من إكتشاف مواد كانت تستخدم قديما في التحنيط ولها فاعلية أقوى لحفظ الحيوان المحنط وهكذا استمر عملي في التحنيط ليصبح شبه عمل أعتاش عليه".

وأول عمل قمت به كما يقول حسن، " هو تحنيط طير الحمامة في العام 2016، في ورشتي الصغيرة التي أعمل بها بمساحة ثلاثة أمتار مربعة وصغيرة، تمكنت من أخذها من بيت أهلي، وساعات العمل في التحنيط ليست متواصلة، لكني أعمل بالممكن وبالوقت الذي أنجز فيه أي عمل، كون التحنيط غير مرغوب فيه كثيرا، لكن هواة تربية الطيور والصيادين هم من أتعامل معهم".

مواد التحنيط والبحث عن المستقبل

وبين أدواته ومنضدته التي يضع عليها أبرز أعماله، يقلب حسن الحيوانات التي قام بتحنيطها، بحثا عن أي خلل قد يحصل لها فيما بعد، الا أنه يؤكد على أن أعماله لا تشوبها الاخطاء، ودقيقة في التنظيم والتحنيط، والمواد المستخدمة هي مادة (ملح البوراكس والفورمالين)، وقد استخدم الطريقة القديمة بعد تجارب عديدة الى أن توصل الى مادة التحنيط التي كانت تستخدم في الحضارات القديمة بحسب قوله.

يوضح حسن، بأنه "يسعى لإقامة مشروع ترويجي لأعماله والدخول الى عالم السوق، لكن الصعوبات التي واجهتها، تتمثل بنقص المال، لأن مادة (البوراكس) غالية جدا ولهذا السبب دفعتني الحاجة للبحث عن مواد بقيمة أرخص، سيما وأنا لا أملك أي عمل أو وظيفة، وهناك محاولات من قبل بعض الأشخاص للحصول على عمل في متحف الناصرية كونه قريب على إهتمامي".

مواهب أخرى

رغم التشجيع الذي يصلني من عدة أشخاص، حول أعمالي، ومنهم أساتذتي، لكنني لا أعتمد التحنيط بشكل رئيسي في كسب رزقي، لأنه لا يوجد إقبال كثير عليه، كما يؤكد حسن بحسرة شديدة، وهو يأمل أن يجد أعماله منتشرة في أماكن ومواقع كثيرة.

لدى حسن، أعمال في التشكيل أيضا، منها فن الحرق على الخشب والجلد وقدم بعض الأعمال الفنية التي يتم طلبها من قبل زبائن وبحسب الطلب يتم تصميم أي عمل فني من الجلد أو الخشب، ولديه أكثر من لوحة تشكيلية أيضا.

كذلك يعمل حسن في تصميم الديكورات المنزلية، وعمل بعض الأعمال لبعض الأقرباء والأصدقاء، كما عمل في إنشاء الأقفاص الخاصة بأسماك الزينة ومحاضن الطيور، وأيضا لديه تجربة في إخراج زيت الحية من الأفاعي وحيوان الرفش المائي المعروف.

يطمح حسن في أن يؤسس متحفا طبيعيا في ذي قار، فهو قد يكون الشخص الوحيد في المحافظة يعمل بمجال التحنيط، مؤكدا على أنه لن يتخلى عن هذه الهواية، ويعتبرها جزءا من تراث أجداده، فهو تعلمه بشق الأنفس، ورغم مرارة العمل فيها.

وبين مشاريعه وطموحاته الكبيرة، لا يزال حسن يأمل في الحصول على فرصة عمل، يمكن من خلالها توسيع أعماله في التحنيط أو العودة للرسم التشكيلي والزخرفة بعد أن يجد مكانا لينفذ المزيد من الأعمال، فغرفته البسيطة التي لا تتسع كثيرا سوى للاعمال الصغيرة، تكاد أن تمتلأ بالأعمال السابقة التي إنطلق من خلالها حسن في التحنيط والزخرفة والديكورات.

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