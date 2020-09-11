الحلبوسي ينعى الكابتن ناظم شاكر: كان الفقيد مدرسة في الرياضة وأخلاقها

2020/09/11 | 22:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، النجم الدولي السابق والمدرب الكابتن ناظم شاكر، الذي وافته المنية بعد تدهور حالته الصحية اثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال رئيس مجلس النواب، في برقية تعزية تلقت “تقدم” نسخة منها، “بمزيد من الحزن والأسى، وبقلوب خاشعة وراضية بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة النجم الدولي السابق والمدرب الكابتن ناظم شاكر، إثر مضاعفات إصابته بفايروس كورونا”.

واضاف، “لقد كان الفقيد مدرسة في الرياضة وأخلاقها، حيث كتب مع أبناء جيله تاريخا حافلا بالإنجازات الكروية التي ساهمت في رفع مكانة الكرة العراقية، ويمثل فقدانه خسارة مؤلمة للأسرة الرياضية وجمهورها المحلي والعربي والدولي”.

وتابع ، اننا “إذ نتقدَّم لذويه ومحبيه والوسط الرياضي جميعا بخالص العزاء وبالغ المواساة، نسأل المولى العزيز أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويحفه بعظيم المنزلة، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل”.

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