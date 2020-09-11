الداخلية العراقية ترد على “ادعاءات مزيفة” لمواقع التواصل الاجتماعي حول “بطاقة دخول العراق”

2020/09/11 | 22:20 - المصدر: يس عراق

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يس عراق- بغداد

أصدرت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن ماتناقلته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول ماسمي بطاقة دخول العراق.

وجاء في بيان منشور على صفحة الوزارة في فيسبوك: انه “لوحظ في الاونة الاخيرة عدد من الصفحات الوهمية التي تسيء الى مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة والتي تقوم بتلفيق الكذب والتسقيط عكس الحقيقة، حيث قامت احد صفحات التواصل الاجتماعي بنشر ورقة فيها معلومات مبهمة وغير رسمية ولا تمت لمديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة بصلة، وهدفها التشهير وان تسيء لسمعة هذه المؤسسة الخدمية”.

وأضاف، “نود ان نبين لمواطنينا الكرام ان مثل هذه الصفحات الوهمية متابعة من قبلنا ومن الجهات المختصة وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

وتابع البيان، “نعاهد المواطنين الكرام باننا ماضون في طريق اصلاح العمل وتطويره ولا تأخرنا مثل هكذا تعليقات او منشورات التي هدفها زعزعة قوتنا ..



ويبقى منتسبي مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في خدمة المواطن”.

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