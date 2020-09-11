بالفديو: نقل جثمان الكابتن ناظم شاكر من مستشفى شار في اربيل

2020/09/11 | 22:25 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تنشر منصة “يس عراق”، فديو عملية نقل جثمان الكابتن ونجم الكرة العراقية الراحل ناظم شاكر من امام مستشفى شار في محافظة اربيل ، بعد ان وافته المنية مساء اليوم الخميس 11 ايلول 2020، اثر اصابته بفيروس كورونا .

وقال مدير عام الرياضة في وزارة الثقافة والشباب في اقليم كوردستان، شاكر سمو، أن نجم الكرة العراقية السابق، ناظم شاكر توفي اليوم في مستشفى شار الخاص في أربيل.

يذكر ان الكابتن ناظم شاكر دخل احدى مستشفيات اربيل متأثرا بالاصابة بفيروس كورونا قبل مايقارب الشهر، وقبل اسبوعين حصلت مضاعفات له سببب الاصابة وادت الى التهابات قوية في الرئتين”.

وكان فاروق عبد جاسم المساعد السابق لناظم شاكرقد أكد اليوم الجمعة ( 11 أيلول 2020) عن ” الليلة السوداء’’ للمدرب العراقي عندما نازع الموت وعاد لوضعه الطبيعي بعد منتصف الليلة الماضية.

وقال عبد جاسم إن “جميع من كان قرب الكابتن ناظم شاكر أيقن بأنها الليلة الاخيرة له، لكن الله لطف بحاله وحال عائلته وعاد الى وعيه ووضعه الطبيعي وبدأ يميز من حوله وأول اجراء قام به هو احتضان نجله فهد”.

واضاف: “كانت للطبيب المعالج لناظم شاكر عدة حلول من بينها مد (صوندة) الى الرئتين وإفراغ المتراكمات في الرئة لكن هذا الحل قد يؤدي الى الوفاة في حالة سحبها، أو الابقاء على جهاز الاوكسجين، فتم اختيار الحل الثاني ، وبتمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليلة الماضية عاد الكابتن الى وعيه بعد فقده لفترة طويلة”.

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