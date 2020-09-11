السيد عمار الحكيم: رحيل ناظم شاكر أصابنا بالألم والحسرة

2020/09/11 | 22:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتصرنا الألم حينما نجد أنفسنا نفقد نجوما وأبطالا رفعوا راية الوطن خفاقة في مختلف المحافل الدولية، النجم الدولي السابق والمدرب الكروي ناظم شاكر واحد من أولئك الابطال الذين أُصابنا نبأ رحيلهم بالألم والحسرة، كل التعازي للشعب العراقي والاسرة الرياضية وأسرة الفقيد ومحبيه.

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