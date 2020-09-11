رئيس الإتحاد الآسيوي: ناظم شاكر ترك أرثاً كروياً كبيراً للأجيال العراقية

2020/09/11 | 22:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم عن حزنه العميق لوفاة نجم الكرة العراقية ناظم شاكر الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى متأثرا باصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم: إننا نستذكر بكل اعتزاز إسهامات النجم الراحل في المجال الكروي، عبر سنوات حافلة بالبذل والعطاء، بالإضافة إلى ما تركه من إرث كروي كبير يشكل مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة في كرة القدم العراقية.

وتوجه آل خليفة بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد الراحل وأسرة كرة القدم العراقية داعيا الله تعالى أن يرحم النجم الكبير ناظم شاكر ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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