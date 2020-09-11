2020/09/11 | 22:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السلطات أن أوامر صدرت بإجلاء نحو نصف مليون شخص في ولاية أوريغون الأميركية، نتيجة عشرات حرائق الغابات الضخمة التي تؤججها الرياح، والتي اجتاحت ولايات الساحل الغربي للولايات المتحدة، يوم الجمعة، ودمرت مئات المنازل كما أودت بحياة 16 على الأقل خلال الأيام الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق غرب أميركا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق غرب أميركا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).