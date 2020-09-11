بهذه الكلمات نعى الكاظمي الراحل ناظم شاكر

2020/09/11 | 22:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الجمعة، ان الفقيد، الكابتن، ناظم شاكر، قامة رياضية بائنة، رفع اسم العراق عاليا في المحافل الدولية، وقدم حياته متفانيا لأجل الرياضة والشباب، ولم يدخر جهده وعطاءه في سبيل وطنه.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (11 أيلول 2020): "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يملؤها الحزن والأسى، نعزي أبناء شعبنا العراقي الصابر بأفول نجم وطني آخر، وبطل كبير في سمائه، الكابتن ناظم شاكر، تغمده الباري بواسع رحمته.

وها هي جائحة كورونا تثلم جناح قلوب العراقيين مجددا في الأعزاء والأحبة، عسى أن يكشف الرحمن غمتها عن شعبنا المحتسب إليه.

كان الفقيد قامة رياضية بائنة، رفع اسم العراق عاليا في المحافل الدولية، وقدم حياته متفانيا لأجل الرياضة والشباب، ولم يدخر جهده وعطاءه في سبيل وطنه.

كما نتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة لأحباء الفقيد وعائلته الكريمة، التي نحسبها بحجم العراق.

رحم الله الفقيد، ونسأله جل وعلا الشفاء لجميع المرضى، وأن يسدد عمل المجاهدين في التصدي لها، وأن يسبغ جميل غفرانه كل ضحايا الجائحة، وأن يلهم ذويهم الصبر والإيمان

إنا لله وإنا إليه راجعون"، بحسب نص البيان.

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