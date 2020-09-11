الكاظمي يطلع على سير عمل منفذ باشماخ الحدودي مع إيران

2020/09/11 | 22:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تفقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منفذ باشماخ الحدودي بين محافظة السليمانية وجمهورية إيران، بهدف الاطلاع على سير العمل فيه.

وأجرى الكاظمي جولة في المفاصل الإدارية للمنفذ واطلع على طبيعة آليات العمل المتبعة في الإجراءات الضريبية والكمركية، كما استمع رئيس الوزراء الى المقترحات الخاصة بتطوير المنفذ، بما يسهم في زيادة إيراداته وتحقيق انسيابية أكبر للنشاط التجاري.

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