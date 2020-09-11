الدنمارك تعلن فتح سفارة في العراق

2020/09/11 | 22:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]تعتزم الدنمارك افتتاح سفارة لها في العاصمة العراقية بغداد، في خريف هذا العام.

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