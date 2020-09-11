2020/09/11 | 22:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن نادي الزوراء الرياضي، الحداد ثلاثة ايام على روح المدرب ناظم شاكر.

وتوفي شاكر بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا في احدى مستشقيات اربيل مساء اليوم.وذكر نادي الزوراء في بيان مقتضب ان "الهيئة الادارية لنادي الزوراء، تعلن الحداد ثلاثة ايام على روح المدرب ناظم شاكر".

يذكر ان شاكر مثل المنتخب الوطني في كأس العالم 1986.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوراء يعلن الحداد ثلاثة ايام على روح ناظم شاكر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوراء يعلن الحداد ثلاثة ايام على روح ناظم شاكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).