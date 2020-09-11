العثور على جثة شخص عليها آثار طعنات وسط الناصرية

2020/09/11 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

أفاد مصد أمني، اليوم الجمعة، بالعثور على جثة شخص عليها آثار طعنات سكين، وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية عثرت على جثة شخص مقتول وعليها اثار طعنات في منطقة البطن والظهر ، قرب جسر المشاة الحديدي وسط الناصرية".

وأضاف، أن "الجثة تعود لحسين رزاق شلال الركابي من مواليد 1973، يسكن شارع عشرين"، دون مزيد من التفاصيل.

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