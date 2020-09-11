رئيس الاتحاد الآسيوي يعرب عن حزنه العميق بوفاة النجم الكروي السابق ناظم شاكر

2020/09/11 | 22:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن حزنه العميق لوفاة نجم الكرة العراقية ناظم شاكر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى متأثرا بإصابته بفايروس كورونا المستجد.وقال رئيس الاتحاد الآسيوي: "إننا نستذكر بكل اعتزاز إسهامات النجم الراحل في المجال الكروي، عبر سنوات حافلة بالبذل والعطاء، بالإضافة إلى ما تركه من إرث كروي كبير يشكل مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة في كرة القدم العراقية".وتوجه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد الراحل وأسرة كرة القدم العراقية، داعيا الله تعالى أن يرحم النجم الكبير ناظم شاكر ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان./انتهى9

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