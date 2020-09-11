انقاذ ١٢ شخصا ونقل حالتين خطرتين الى مستشفيات المحافظة بعد اندلاع حريق بفندق سياحي في النجف/موسع

2020/09/11 | 22:45 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ اعلن مصدر امني من مديرية دفاع مدني النجف عن تمكن الكوادر الميدانية في الدفاع المدني بالمحافظة وبمساندة من دفاع مدني العتبة العلوية من اخماد الحريق الذي وقع باحد الفنادق السياحية بشارع الرسول بالمدينة القديمة وعلى بعد مئات الامتار من مرقد الامام علي (ع).واشار المصدر الامني الرسمي الى، ان " الحريق نتج عن تماس كهربائي، وتم اجلاء اكثر ١٢ شخصاً كانوا محجوزين داخل الفندق ، وتم محاصرة النيران والحيلولة دون انتشاره الى الأبنية المجاورة ".واشار " ان دفاع مدني العتبة العلوية نقل الاشخاص الذين تم اجلاؤهم الى المركز الطبي التابع للعتبة فيما تم نقل حالتين خطرتين الى مستشفيات المحافظة بواسطة عجلات الاسعاف الفوري التابعة للعتبة العلوية لتلقي العلاج"./انتهى

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