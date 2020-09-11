الجيش الإيراني يعلن اعتراض طائرة مسيرة أميركية قرب هرمز

2020/09/11 | 22:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الجيش الإيراني، في بيان له اليوم الجمعة، اعتراض قواته ثلاث طائرات مسيرة قال إنها ”أمريكية“، اقتربت من منطقة شرق مضيق هرمز يجري فيها مناورات عسكرية.



وقال الجيش في بيانه الذي نشرته وكالة أنباء ”فارس“: ”أطلقت قوات الدفاع الجوي تحذيرات ضد ثلاث طائرات مسيّرة أمريكية اقتربت من منطقة مناورات ذو الفقار 99، التي انطلقت الخميس، وطلبت منها الابتعاد عن المنطقة العامة للمناورات“.

وأضاف البيان: ”سلوك الطائرات المسيرة الأمريكية تغيّر بعد إطلاق التحذيرات..



الطائرات كانت تعمل على جمع المعلومات من منطقة المناورات“.

وتابع: ”التحذيرات أجبرت الطائرات المسيرة على مغادرة المنطقة، بعد إدراكها استعداد منظومات الرصد والمراقبة والدفاع الإيرانية..



تم إرسال طائرة كرار المسيرة من قبل قوة الدفاع الجوي لملاحقة طائرات الدرون الأميركية“.

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