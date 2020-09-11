الخطر المحدق بالثورة السودانية هو دور المثقف السلطوي الخائن لقضايا شعبة - عبدالحافظ سعد الطيب

2020/09/11 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالحافظ_سعد_الطيب لووسعنا زاوية شوفنا لفكرة الهامش والمركز بتدخل في الصورة مشاهد أخرى وهي التي سوف تأثر في التفكير الايجابي الغالبية مادايره تشوف صورة أسامة داؤد ولا امو ابراهيم ولاصورة فرنسا كلاعبين مؤثرين فرنسا بعد أن تجاوزتها الأمور في مالي نطاق اليورانيوم بدأت في حركة وجود قوية في العراق والسودان المنطقة الأخرى لنطاق اليورانيوم واصلا هي متواجدة بشكل خفي وايضا في ليبيا لتشكيل وجود و « كادر ؟ ......





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