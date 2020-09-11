الترجمة كتابة - ثورة التجديد الشعري- مع الشاعر والصحفي مكي النزال - الحلقة الثانية عشر من – لهفة مداد تورق بين جنباته شعرًا- في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي

2020/09/11 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي 20.



هل تعتبر الترجمة انفتاحًا على إمكانات لغويّة وتعبيريّة جديدة تثري اللغة الأم أم تجدها تتعب النص وتفقده بريقه عند نقله إلى لغة أخرى؟خورخي لويس بورخيس ، يقول: "العمل الأصلي خائن للترجمة".إيتالو كالفينو ، يقول: "لولا الترجمة لبقيت مقيدًا في حدود بلدي.



فالمترجم هو حليفي الأهم، لأنه يقدمني إلى العالم".ألبرتو مانغويل ، يقول: "القارئ المثالي مترجمٌ، إذ يمكنه أن يفتت النص إلى ق ......





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